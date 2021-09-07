Україні не потрібна американська система ПРО, ми працюємо над своєю, - Кулеба

Україні не потрібна американська система про, оскільки йде робота над розробкою власної. Це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на ток-шоу "Свобода слова" на ICTV.
"Ця технологія може прийти не обов'язково зі Сполучених Штатів, є й інші країни, які володіють нею. І ми ведемо переговори про доступ до неї (системі ПРО - ред.), - повідомив міністр.
Раніше ми писали, що Дмитро Кулеба заявив про те, що Україна запропонувала США створити зону вільної торгівлі.