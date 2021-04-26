Україні потрібен невідкладний план подолання економічної та медичної криз, - Рудик

"Країні потрібен прагматичний та професійний план подолання кризи. Тож ми з колегами реєструємо проект постанови Верховної ради про першочергові кроки, які має зробити влада для подолання медичної кризи. Крім того, "Голос" запропонував антикризовий економічний план та пропонує колегам у Раді підтримати його", - заявила Рудик.

Для того, щоб стабілізувати ситуацію в економіці та медичній сфері, на її думку, потрібно здійснити п'ять невідкладних кроків.

"Перший - відставка Максима Степанова, що повністю провалив роботу на посаді міністра. Провалено і організацію вакцинації, і забезпечення лікарень. Хоча Верховна рада з цим рішенням запізнюється майже на рік, але краще пізно ніж ніколи", - наголосила лідер "Голосу".

Другий - повна ревізія роботи Міністерства охорони здоров'я, який провалив організацію лікування від коронавірусу, а також своєчасну організацію масової вакцинації.

"Офіс генерального прокурора має здійснити розслідування фактів порушення під час використання коштів Фонду боротьби з коронавірусом, встановлених Державною аудиторською службою України", - додала Рудик.

Третій - створення реалістичного плану вакцинації, що підкріплений реальними угодами з постачальниками, а також проведення адекватної інформаційної кампанії.

Четвертий - забезпечення лікарень киснем та всім необхідним обладнанням, забезпечення всіх медичних працівників обіцяними додатковими виплатами, а також без затримок виплачувати лікарняні в разі хвороби на коронавірус.

"І п'ятий крок - за порядком, а не за значенням - підтримка економіки на час карантинних обмежень. Антикризовий пакет "Голосу" для економіки - законопроект №5346 - підтримали понад 20 бізнес-асоціацій, сотні підприємців, за якими стоять десятки тисяч працівників. Він має бути проголосований Верховною радою. Ми маємо діяти швидко та ефективно, щоб вийти з цієї кризи сильнішими як держава та суспільство", - резюмувала Рудик.