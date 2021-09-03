RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Україні неможливий авторитарний режим, - Зеленський

Автор: Анастасія Рокитна

Президент України Володимир Зеленський вважає, що в країні неможливий авторитарний режим. Українське громадянське суспільство цього не допустить.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Офісу президента.

Під час спілкування з викладачами та експертним середовищем Стенфордського університету в межах візиту до США Зеленський відповів на питання, чи не боїться він, убивши "дракона", стати "драконом".

"Щодо "вбити дракона", то я президент України два роки. У ваших знайомих (у Росії, - ред.) ситуація складніша, але це - внутрішній вибір вашої країни. А українське громадянське суспільство настільки сильне, вільне й демократичне, що хто б що не хотів, хто б собі що не придумав, "дракону" з'явитися в Україні неможливо. Крила підріжуть", - заявив він.

За його словами, державна політика Російської Федерації відрізняється від української державної політики й спрямована на те, щоб щось забрати, а не дати.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський