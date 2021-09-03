В Україні неможливий авторитарний режим, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що в країні неможливий авторитарний режим. Українське громадянське суспільство цього не допустить.

Під час спілкування з викладачами та експертним середовищем Стенфордського університету в межах візиту до США Зеленський відповів на питання, чи не боїться він, убивши "дракона", стати "драконом".

"Щодо "вбити дракона", то я президент України два роки. У ваших знайомих (у Росії, - ред.) ситуація складніша, але це - внутрішній вибір вашої країни. А українське громадянське суспільство настільки сильне, вільне й демократичне, що хто б що не хотів, хто б собі що не придумав, "дракону" з'явитися в Україні неможливо. Крила підріжуть", - заявив він.

За його словами, державна політика Російської Федерації відрізняється від української державної політики й спрямована на те, щоб щось забрати, а не дати.