В Україні за тиждень на кір захворіло 1,4 тисячі осіб

Кір в Україні з початку 2019 року захворіли понад 50 тисяч чоловік, а протягом 21-го тижня кір захворіли 1483 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Міністерства охорони здоров'я України.

За даними Центру громадського здоров'я Моз, протягом тижня (з 17 по 23 травня) кір захворіли 1483 осіб - 678 807 дорослих і дітей. Зокрема, найбільше нових випадків кору зареєстровано в Харківській області (291 хворий: 179 дорослих і 112 дитини), м. Київ (128: 70 дорослих та 58 дітей), Хмельницькій (124 хворих: 39 дорослих та 85 дітей), Київської (107: 52 дорослих і 55 дітей) та Тернопільській областях (103: 34 дорослих та 69 дітей).

З початку року (з 28 грудня 2018 до 23 травня 2019 року) кір захворіли 50 749 чоловік - 23 995 дорослих і 26 844 дитини. Від ускладнень кору померло 17 осіб.

Нагадаємо, протягом тижня, з 9 по 16 травня, кір захворіли 1935 людини - 1035 дорослих і 900 дітей.

Зазначимо, що Всесвітня організація охорони здоров'я повідомляє, що число випадків захворюваності на кір, зареєстрованих у всьому світі за перші три місяці 2019 року, виросло втричі порівняно з аналогічним періодом 2018 року.