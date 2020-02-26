В Україні за тиждень від грипу померло 10 людей

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

З початку епідемічного сезону від грипу померли майже 50 людей

В Україні впродовж тижня від ускладнень грипу померли 10 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я України.

За даними МОЗ, з початку епідемічного сезону в Україні зафіксовано 48 летальних випадків внаслідок ускладнень грипу. Лише за минулий тиждень в Україні від грипу померли 10 людей.

Зазначається, що у країні зафіксовано широке географічне розповсюдження грипу. Неепідемічний рівень активності грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій зберігається у Києві, Харківській, Луганській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. У решті областей епідемічна активність має різну інтенсивність.

Крім того, впродовж тижня проти грипу було вакциновано 225 людей, а з початку епідемічного сезону щеплення зробили 237 345 осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Львівській області внаслідок ускладнень від захворювання грипом протягом тижня померли 2 людини. Жертвами хвороби стали 64-річна жінка та 78-річний чоловік.

Ще два летальних випадки від ускладнень грипу було зафіксовано 24 лютого у Кіровоградській області. Від грипу померли 61-річний житель Новоархангельського району і 52-річний житель Олександрівського району. Обидва чоловіки мали супутні хронічні захворювання, проти грипу не були щеплені.