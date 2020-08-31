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В Україні навчилися лікувати COVID-19, - Степанов

Київ, Понеділок 31 серпня 2020 18:29
В Україні навчилися лікувати COVID-19, - Степанов
Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)
Автор: Маріанна Присяжнюк

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що в Україні навчилися лікувати коронавірус. При цьому він зазначив, що у цьому допоміг національний протокол лікування.

Про це заявив Степанов в інтерв’ю телеканалу "Україна 24".

"На початку березня, коли прийшов COVID-19, не було доказової медицини щодо процесів лікування, надалі ми затвердили національний протокол лікування", - зазначив він.

За словами Степанова, національний протокол лікування - це алгоритм дії лікаря під час того, як він стикається з будь-якою хворобою.

Він також додав, що протокол лікування постійно вдосконалюється.

"Цього всього не було. Ми все це зробили і постійно вдосконалюємо, в залежності від світового досвіду. Це ж нове не тільки в Україні, а й у світі", - додав міністр.

Нагадаємо, за 30 серпня підтвердили понад 2,1 тисячі нових випадків коронавірусу, всього в країні захворіли COVID-19 вже понад 121 тисяча осіб.

Крім того, Голова Держпродспоживслужби міста Києва Олег Рубан заявив, що спалах коронавірусу очікують після початку навчального року.

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