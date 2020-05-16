В Україні почнуть використовувати ІФА-тестування наступного тижня

В Україні почнуть використовувати ІФА-тестування наступного тижні для виявлення коронавірусної інфекції. Зокрема, планується використання тестів українського виробництва.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, ІФА-тести покажуть рівень антитіл у крові людини. Таким чином тестування покаже, чи хворіє людина ще коронавірусом, чи вже перехворіла.

"У понеділок вже буде підписаний відповідний указ міністра охорони здоров'я про введення ІФА-тестів. ... Думаю, що вже наступного тижня ми почнемо вводити ІФА-тести й це дуже збільшить кількість тестувань. Ми дуже розширимо коло осіб, яких ми будемо тестувати", - заявив Степанов.

Він також зазначив, що в Мінохоронздоров'я планує, зокрема, використовувати тести українського виробництва.

"Якщо ми говоримо про ІФА-тестування, зараз вже розроблений механізм тестування, визначено і коло осіб, який ми будемо тестувати. Якщо говорити в розрізі компаній-виробників ІФА-тестів, то у нас є українські випробування тест-систем. Вони вже на завершальній стадії. Також ми збираємося використовувати тести компанії "Лярош", які підтверджені європейськими сертифікатами", - повідомив голова МОЗ.

Нагадаємо, раніше в МОЗ розповіли, при яких умовах почнеться масове тестування на коронавірус. Цей процес залежатиме від наявності даних тестів в Україні.

РБК-Україна писало, що 7 травня Верховна рада України в ході позачергового засідання схвалила законопроект №3380, яким передбачено масове тестування на коронавірус. Воно буде обов'язковою для осіб, які звертаються за медичною допомогою з ознаками коронавірусу, та осіб, які контактували з хворими.