В Україні починають виробництво модернізованих "швидких" на базі Peugeot Partner

ТОВ "Автоспецпром", лідер українського ринку медичного транспорту, у співпраці з європейськими фахівцями та експертами розробив та розпочав виробництво автомобілів для екстреної допомоги та сімейних лікарів, амбулаторій типу А1 на базі Peugeot Partner.

Зазначається, що нова модель при порівняно невеликих габаритах має високу місткість салону, велику прохідність і м’якість ходу. Вона дуже економічна та екологична. Потужний дизельний двигун 1,6 см кубічних 93 кінські сили дозволяє проїхати там, де не пройдуть звичайні авто, та розігнатися до 161 км на годину за 38 секунд.

В "Автоспецпром" також додають, що як виробник медичного транспорту, компанія завжди дбає про те, щоб забезпечити медичний салон устаткуванням від кращих світових виробників. Серед медичного обладнання є: ноші на колесах, крісло складне, простирадло для перенесення хворих; портативний кисень – важливий чинник в умовах пандемії COVID; дефібрилятор автоматичний з ритмом та записувачем показників пацієнта; установка для вливання; та сумка-укладка для невідкладної допомоги.

"В нас вийшло при невеликих габаритах зробити салон транспортного засобу максимально містким. Крім того, з урахуванням інтересів як медиків, так і пацієнтів ми знайшли оптимальний на цей час баланс "якість-вартість" для лінійки автомобілів спецпризначення для сільської місцевості. Вважаю, що ми пропонуємо максимально адаптовані до потреб ОТГ та сільських амбулаторій моделі, особливо у регіонах зі складним гірським рельєфом. Нові автомобілі пропонуються у двох модифікаціях: повнопривідний та передньопривідний", - зазначив Кирило Коморкін.

В ТОВ "Автоспецпром" сподіваються, що нова розробка стане надійним помічником і партнером українських медиків у їхній боротьбі за життя українців. До того ж автомобілі планують представити і на європейському ринку. За словами директора ТОВ "Пежо Сітроєн Україна" концерну Stellantis Руслана Акімова, "висока якість роботи, відповідальність та професіоналізм команди "Автоспецпрому" були відзначені на глобальному рівні. Після успішного проходження перевірки на відповідність світовим стандартам, яка була проведена незалежним міжнародним аудитором Bureau Veritas, концерн PSA Groupe (Stellantis NV) надав європейський сертифікат якості найвищого рівня нашому історичному партнеру. Він дозволяє виробляти такі автомобілі не тільки для потреб України, а й для країн Європейського Союзу".

В компанії висловили надію, що ця розробка ТОВ "Автоспецпром" гідно представить нашу країну і на Європейській арені.