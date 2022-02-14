В Україні почалось найбільше за багато років оновлення рухомого складу УЗ

Для потреб УЗ буде закуплений сучасний рухомий склад українського виробництва - на кшталт того, яким вже користуються пасажири рейсу "Київ - Ужгород".

"Нагадаю, що у Харківській області вже успішно запущено новий дизель-поїзд на маршрутах "Харків - Суми - Ворожба - Харків" та "Харків - Попасна - Харків". Це так званий "Слобожанський експрес". Також на маршруті "Бахмут - Харків - Бахмут" курсує модернізований електропоїзд. Він з’єднує комфортним залізничним сполученням два східні регіони: Харківщину та Донеччину", - розповів Кубраков.

Серед найбільших дорожніх проектів - завершення обходу Харкова і початок будівництва першої ділянки Київської обхідної дороги. Її будуватиме найбільша будівельна компанія США - Bechtel Overseas Corporation.

"Bechtel будувала дамбу Гувера, систему метрополітену у Сан-Франциско, Афінах, Ер-Ріяді. ЇЇ ефективний менеджмент відіграв критичну роль в успішному завершенні будівництва Євротонелю під протокою Ла-Манш, а також нового безпечного конфайнменту на території Чорнобильської АЕС", - зазначив він.

Також у 2022 році Міністерство інфраструктури розпочне масштабний процес капітального ремонту судноплавних шлюзів на Дніпрі, що дозволить відродити судноплавний потенціал головної річки країни.

"Тисячі кілометрів нових доріг по всій країні. Нові залізничні колії та новий рухомий склад "Укрзалізниці". Завершення десятирічних довгобудів. Розбудова мережі регіональних аеропортів та запуск національного авіаперевізника. Повернення у фокус держави туристичної та прикордонної інфраструктури", - окреслив Кубраков плани на 2022 рік.