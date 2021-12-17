В Україні розпочалися виплати за вакцинацію, а Європарламент схвалив нову резолюцію щодо агресії Росії: новини за 16 грудня

Вакциновані від коронавірусу українці почали отримувати тисячу гривень, Європарламент схвалив нову резолюцію щодо агресії Росії проти України, Україна дізналася про суперників у Лізі націй УЄФА. Докладніше про те, що сталося у четвер, 16 грудня – у матеріалі РБК-Україна.

Українці почали отримувати тисячу за вакцинацію. Книжкові сайти "впали"

Сьогодні, 16 грудня, вакциновані від коронавірусу українці почали отримувати тисячу гривень на свої карти "єПідтримка". Оскільки витратити ці кошти можна, зокрема, на купівлю книжок, то книжкові онлайн-магазини не витримали ажіотажу та "впали".

Сьогодні 1000 гривень почали отримувати українці, які отримали карти у Альфа-Банку та Монобанку. Буквально через кілька годин після початку виплат в Україні перестали працювати сайти популярних книжкових магазинів, таких як "Книгарня Є", "Книжковий клуб" та Yakaboo.

Європарламент схвалив нову резолюцію щодо агресії Росії проти України: до чого закликає

У четвер, 16 грудня, Європарламент прийняв резолюцію про засудження нарощування російських військ біля кордонів України і про можливі нові санкції проти РФ у разі подальшої агресії. Документ підтримали 548 депутатів, проти - 69, утрималися - 54.

ЄС повинен бути готовий направити Росії суворе попередження про те, що військові дії проти України будуть не тільки неприйнятні, але і спричинять високу економічну і політичну ціну. Детальніше – в матеріалі РБК-Україна.

Суд в РФ "визнав" наявність російських військ на Донбасі. У Путіна назвали це помилкою

У засобах масової інформації поширилася інформація про те, що російський суд визнав наявність військ РФ на окупованому Донбасі. У президента Росії Володимира Путіна вже назвали це помилкою.

РБК-Україна розбиралося в ситуації.

Електронні сигарети прирівняли до звичайних. Їх не можна буде курити в закладах

Верховна рада України прирівняла електронні сигарети до звичайних, заборонила їх рекламу, а також куріння в громадських місцях, у тому числі в ліфтах та закладах. Відповідні норми містяться в законопроекті № 4358, який сьогодні у другому читанні підтримали 317 депутатів.

Зазначимо, закон набуде чинності лише через 18 місяців з дня його опублікування.

У центрі Києва провалився асфальт: внизу виявився підвал історичної садиби (фото)

У центрі Києва у дворі будинку провалився асфальт. При цьому під ним опинився підвал садиби початку ХІХ століття. Знахідку виявили за адресою вулиця Мала Житомирська 16/3. Про це повідомляє археолог Тимур Бобровський на своїй сторінці в Facebook.

Чоловік також опублікував фотографію провалу, в якому видно старовинний підвал. Спочатку він сумнівався в його віці, але в коментарях під фото експерт Київського науково-методичного центру з охорони пам'яток Олена Мокроусова зазначила, що це підвали садиби початку XIX століття.

Україна дізналася суперників в Лізі націй УЄФА

В четвер, 16 грудня, в швейцарському місті Ньйон відбулося жеребкування Ліги націй. Збірна України дізналася про своїх суперників у дивізіоні B 1.

Подробиці жеребкування - в матеріалі РБК-Україна.

В Україну йде арктичний циклон з сильними морозами: названа дата похолодання

Погода в Україні найближчими днями не порадує сонцем і ясним небом. Синоптики прогнозують дощі з мокрим снігом, скачки температури повітря, а за ними в країну прийде арктичний холод.

Яка погода чекає українців найближчими днями – читайте в матеріалі Styler.