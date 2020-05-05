В Україні почали відновлення лісів, пошкоджених нещодавніми пожежами

У Житомирській області та по всій Україні уже відновлюють ліси, пошкоджені вогнем. Про це повідомив глава Держлісагентства Андрій Заблоцький, передає урядовий портал.

За його словами, відновлення відбувається попри карантин.

"По всій країні відбувається відновлення лісів, попри карантин працівники лісової галузі продовжують свою основну роботу - оберігати та відновлювати ліси. Особливо це важливо для тих регіонів, які постраждали від лісових пожеж", - сказав Заблоцький.

Він зазначив, що два тижні тому сильний вітер обірвав електричні дроти біля лісового масиву Богунського лісництва Житомирського лісгоспу, через що виникла пожежа. Вогонь практично знищив дворічні лісові культури, а лісівники почали відновлювати пошкоджені вогнем лісові ділянки.

"Зараз висаджується садивний матеріал із закритою кореневою системою. Саме такі саджанці, вирощені за особливою технологією у спеціальних касетах, можна висаджувати на лісових ділянках впродовж всього вегетаційного періоду, адже в них впродовж тривалого періоду зберігається волога та поживні речовини. Це і дозволяє рослині успішно прижитися на новому місці навіть тоді, коли оптимальні терміни для садіння звичайних саджанців минули", - пояснив глава Держлісагентства.

Нагадаємо, станом на 4 травня пожежі в Чорнобильській зоні і Житомирській області були локалізовані.

Як писало РБК-Україна, Нацполіція спільно зі Службою безпеки України вивчає усі випадки підпалів трави і лісів в Україні для встановлення можливого взаємозв'язку між діями різних груп паліїв.