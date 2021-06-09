В Україні почали тестувати новий комплекс для збереження якості доріг після будівництва

Компанія "Автомагістраль-Південь" почала використання унікального комплексу для профілактики пошкодження доріг. Цей комплекс допоможе зберегти європейську якість автошляхів, відновлених за програмою президента "Велике будівництво".
Про це повідомляється на сторінці програми у Facebook.
Зазначається, що комплекс Schäfer SMS 12000 працює на базі повнопривідного тягача MAN і наносить на дорогу спеціальне мікропокриття з литої емульсійно-мінеральної суміші (ЛЕМС).
"Світова практика рекомендує застосовувати технологію ЛЕМС на кожній дорозі вже через 3-4 роки її експлуатації, якщо за цей час на покритті з’явилися незначні пошкодження, які згодом можуть перерости у сітку тріщин та вибоїни", - йдеться у повідомленні.
Технологія дозволяє герметизувати тріщини, ліквідувати лущення та відновити шорсткість дорожнього покриття, що впливає на довговічність дороги та безпеку руху.
Захисна суміш складається з дрібних фракцій щебеню, цементу, бітумної емульсії та емульгатора Redicot 404. Всі ці компоненти змішуються всередині комплексу, який здатен наносити до 90 т суміші за годину на ширину до 4 м.
Нову спецтехніку випробували на автошляху М-03 Київ-Харків-Довжанський, а невдовзі планують використовувати на інших напрямах, адже "Автомагістраль-Південь" утримує понад 6 500 км доріг у п’яти областях.
Нагадаємо, як повідомляв координатор "Великого будівництва", заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, за інфраструктурною програмою Володимира Зеленського протягом двох років планують оновити всю мережу загальнодержавних доріг України (понад 20 тисяч км).