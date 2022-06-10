В Україні розпочали підготовку до "Євробачення-2023"

Україна вже розпочала підготовку до пісенного конкурсу "Євробачення-2023". Кабінет міністрів сьогодні створив організаційний комітет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука в Telegram.
Відповідне рішення було прийняте у п'ятницю, 10 червня, на засідання уряду. Кабмін також затвердив склад оргкомітету.
"Створено організаційний комітет з підготовки та проведення в Україні у 2023 році пісенного конкурсу "Євробачення" та затверджено його склад", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, український гурт Kalush Orchestra виборола перемогу у фіналі "Євробачення-2022", який пройшов в італійському Турині.
Згідно з правилами, наступного року "Євробачення" має відбутися в Україні. Також держава-переможець може передати право проведення іншій країні.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.