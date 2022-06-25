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В Україні вже розпочалися жнива: в яких областях збирають ранні зернові

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Україна, Субота 25 червня 2022 13:36
В Україні вже розпочалися жнива: в яких областях збирають ранні зернові Фото: Жнива в Україні розпочалися 24 червня (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

В Одеській та Миколаївській областях аграрії розпочали збирання ранніх зернових та зернобобових культур. Збирання проведено на площі 42,2 тис. га.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінагрополітики.

Перші обкоси дали намолот 92,1 тис. тонн зерна нового врожаю в т.ч.:

  • озимого ячменю обмолочено 41,1 тис. га, при врожайності 21,9 ц/га намолочено 90 тис. тонн;
  • озимої пшениці обмолочено 1,2 тис. га, при врожайності 17,8 ц/га намолочено 2 тис. тонн.

"Незважаючі на постійні обстріли, люди та спецтехніка працюють і під час комендантської години, необхідний дозвіл можна отримати в районних військових адміністраціях", - зазначили в прес-службі.

Нагадаємо, Україна цього року через війну втратить чверть площ до збирання зернових. Врожай скоротиться на приблизно на третину - до 55 млн тонн.

Врожай пшениці Україні у 2022 році складе близько 20 млн тонн, що значно менше, ніж минулого року (32,2 млн тонн). Але цього більш ніж достатньо для внутрішнього споживання.

Якщо Україні не вдасться розблокувати експорт зерна, потужностей для зберігання нового врожаю може не вистачити. Частина продукції може бути втрачена.

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Міністерство аграрної політики
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