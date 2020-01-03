В Україні почалася реєстрація на пробне ЗНО

У п'ятницю, 3 січня, розпочинається реєстрація для участі в пробному зовнішньому незалежному оцінюванні (ЗНО) на сайті відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти, яка триватиме до 24 січня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Як наголошується, пробне тестування з української мови та літератури відбудеться 21 березня, з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, а також з іноземних мов (англійської, іспанської, німецької та французької) - 28 березня.

При цьому у день проведення пробного тестування кожен користувач може пройти тест з одного навчального предмета.

Особи, які зареєструються для участі в пробному тестуванні, будуть мати можливість:

ознайомитися зі стандартизованими тестами, що відповідають вимогам програм, характеристикам і структурі сертифікаційних робіт зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року;

виконати пробний тест і попрактикуватися в заповненні бланків відповідей;

дізнатися правильні відповіді до завдань пробного тестування, що будуть розміщені на сайті Українського центру оцінювання якості освіти в певний час;

отримати результат пробного тестування за допомогою спеціального сервісу (за бажанням);

психологічно налаштуватися на проходження зовнішнього незалежного оцінювання;

навчитися ефективно розподіляти час;

оцінити свій рівень знань

Пробне зовнішнє незалежне оцінювання є платною послугою для учасників і неприбутковим для організаторів і проводиться за кошти фізичних та юридичних осіб.

У Центрі звертають увагу, що реєстрація для проходження пробного ЗНО не передбачає автоматичної реєстрації для участі в основній сесії ЗНО. Результати пробного ЗНО не буде зарахований як оцінки за державну підсумкову атестацію і не буде використано для участі у конкурсному відборі при вступі у вищі навчальні заклади.

Нагадаємо, ЗНО в Україні у 2020 році пройде з 21 травня по 15 червня. Згідно з графіком ЗНО-2020, реєстрація пройде з 3 лютого по 24 березня. Розміщення запрошень-перепусток відбудеться до 30 квітня.