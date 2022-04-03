В Україні від початку війни зруйновані понад 23 тисячі кілометрів доріг
В результаті російської агресії та активних бойових дій на території України було зруйновано понад 23 тисячі кілометрів доріг. Попередні збитки складають 874 млрд гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника голови Укравтодору Андрія Івко під час брифінгу Ukraine Media Center.
"На 3 квітня у нас зруйновано 23 тисячі кілометрів доріг по всій Україні й 273 штучних споруди. Це мости, шляхопроводи тощо. Загальна сума (збитків - ред.), яку ми вже підрахували, - це 874 млрд гривень", - зазначив Івко.
Найбільші руйнування зафіксовані на сході, півдні й частині півночі України. Дорожню інфраструктуру найбільше руйнують ракетні обстріли зі сторони Росії.
Нагадаємо, сьогодні російські окупанти завдали ракетних ударів по місту Миколаїв.
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