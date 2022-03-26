В Україні з початку війни загинули 136 дітей

З початку повномасштабної війни Росії проти України загинули 136 дітей. При цьому ще 199 - отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення українського омбудсмена Людмили Денисової в Facebook .

"Станом на 8 годину 26 березня 2022 року за даними Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також інших джерел, що вимагають підтвердження, з початку вторгнення РФ в Україну загинули 136 дітей і постраждали 199 дітей", - написала вона.

При цьому омбудсмен підкреслила, що точну кількість загиблих і постраждалих українських дітей встановити неможливо через бойові дії.