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В Україні з початку війни загинули 136 дітей

Фото: в Україні з початку війни загинули 136 дітей (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

З початку повномасштабної війни Росії проти України загинули 136 дітей. При цьому ще 199 - отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення українського омбудсмена Людмили Денисової в Facebook.

"Станом на 8 годину 26 березня 2022 року за даними Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також інших джерел, що вимагають підтвердження, з початку вторгнення РФ в Україну загинули 136 дітей і постраждали 199 дітей", - написала вона.

При цьому омбудсмен підкреслила, що точну кількість загиблих і постраждалих українських дітей встановити неможливо через бойові дії.

Війна Росії проти України триває тридцять один день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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Війна Росії проти України