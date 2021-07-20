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В Україні від початку року знищили майже 300 авіаційних бомб

Автор: Марія Кучерявець

Від початку року піротехніки ДСНС вилучили та знищили в Україні понад 41 тисячу вибухонебезпечних предметів. З них - 297 авіаційних бомб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДСНС.

"Загалом, з початку року піротехнічні підрозділи ДСНС вилучили та знищили 41 тисячу 387 вибухонебезпечних предметів, у тому числі 297 авіаційних бомб", - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що впродовж минулої доби, 19 липня, піротехніками було здійснено 63 виїзди, під час яких виявлено 713 боєприпасів.

За інформацією ДСНС, з метою запобігання нещасних випадків серед населення в разі виявлення вибухонебезпечних предметів, категорично забороняється:

  • торкатися підозрілого предмета або пересувати його;
  • заливати його рідинами, засипати ґрунтом або чимось його накривати;
  • здійснювати на підозрілий предмет звуковий, світловий, тепловий чи механічний вплив, адже практично всі вибухові речовини чутливі до механічних, звукових впливів та нагрівання;
  • намагатися самостійно знешкоджувати знахідку.
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пиротехникиДСНС