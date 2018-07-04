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В Україні з початку року вдалося стягнути 225 млн гривень заборгованості по зарплаті

НовиниСуспільство    04.07.2018 - 21:22
Ілюстративне фото (прес-офіс НБУ)
Ілюстративне фото (прес-офіс НБУ)

Підприємства заборгували зарплати 17,5 тис. працівникам

В Україні за 6 місяців 2018 року органами Державної виконавчої служби стягнуто з недобросовісних роботодавців понад 225 млн гривень. Про це повідомила заступник Міністра юстиції з питань виконавчої служби Світлана Глущенко, передає прес-служба Мін'юсту.

"Міністерство юстиції приділяє велику увагу питанню ліквідації заборгованостей з виплати заробітної плати та інших виплат, пов’язаних з трудовими правовідносинами. З початку року нам вдалося погасити 225,3 млн грн заборгованості, завдяки чому 17,5 тисяч працівників нарешті отримали зароблені ними кошти", - підкреслила Глущенко.

Глущенко нагадала, що з 2 квітня 2018 року стартувала кампанія по стягненню заборгованості по зарплаті, зокрема, були створені регіональні штаби та мобільні виконавчі групи Мін'юсту, антирейтинги підприємств-боржників у всіх регіонах, розроблена технологічна карта для державних виконавців по роботі з боржниками, які знаходяться в процедурі банкрутства

Таким чином, за 3 місяці з недобросовісних роботодавців стягнули 130 млн гривень на користь 9700 працівників.

Нагадаємо, за даними на 5 червня, за два місяці Міністерство юстиції з підприємств, які заборгували заробітну плату своїм працівникам, стягнуло 89 млн гривень.

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Теги публікації: Міністерство юстиції України, зарплата  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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