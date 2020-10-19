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В Україні з початку року здійснили 460 кібератак на органи держвлади

Автор: Игорь Литвиненко

В Україні з початку року нейтралізували 460 кіберінцидентів і кібератак на органи державної влади та об'єкти критичної інфраструктури. Злочинною діяльністю займалися 20 хакерських угруповань.

Про це повідомили в Службі безпеки України.

Всього за 9 місяців відкрито 408 кримінальних справ за матеріалами кіберпідрозділів СБУ. З них - 106 справ за несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів і автоматизованих мереж (ст. 361, 362, 363 Кримінального кодексу України).

За цей період було притягнуто до кримінальної відповідальності 20 і засуджено 3 особи.

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Також співробітники СБУ з початку року нейтралізували 16 ботоферм потужністю більше ніж 60 тисяч ботів.

"Подібні ботоферми значно активізувались напередодні місцевих виборів. Всього в 2020 році за матеріалами Служби розпочато 42 справи за злочини проти основ національної безпеки, 24 людини засуджені", - повідомили в СБУ.

Нагадаємо, в кінці вересня хакери атакували сайт Національної поліції і поширили фейки. Для цього хакери використовували шкідливе програмне забезпечення.

Детальніше про новий вид кібератак читайте в матеріалі РБК-Україна "Атаки на мережу: наскільки небезпечна нова кіберзагроза для України".

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