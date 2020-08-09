В Україні з початку року 36 людей постраждали від укусів змій

В Україні з початку 2020 року 36 людей постраждали від укусів змій. Летальних випадків не зафіксували.

Про це повідомляє прес-служба Центру громадського здоров'я МОЗ України.

Серед постраждалих є шість дітей.

"З початку року в Україні 36 людей постраждали від укусів змій. З них шестеро - діти. Найбільше постраждалих зафіксовано у Житомирській, Запорізькій, Львівській та Донецькій областях. Для порівняння, за аналогічний період минулого року 125 людей постраждали від укусів змій. З них 29 - діти", - йдеться в повідомленні.

Як наголошується, летальних випадків від укусів змій у 2019 році та протягом семи місяців 2020 року не було. У ЦГЗ розповіли, які змії живуть в Україні.

"В Україні живуть три види отруйних змій, вужі, полози, ящірки, черепахи та інші плазуни. Вони поширені по всій території країни, та багато видів мають природоохоронний статус. Не всі ці тварини є отруйними та зазвичай виявляють агресію тільки в разі небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що змії в Україні активні з квітня по жовтень. Найбільше шансів зустріти їх - у квітні-травні, під час шлюбного періоду. Другий пік - восени, у вересні.

"У разі укусу намагайтеся як можна швидше потрапити до лікаря. Тільки професійний медик зможе надати необхідну допомогу. Однак пам'ятайте, що навіть без медичного лікування укус гадюки дуже рідко призводить до смерті", - йдеться в повідомленні.

Як писав раніше РБК-Stlyler, під Києвом дитину вкусила невідома отруйна змія.