В Україні з початку серпня потонули понад 30 осіб

На водоймах України в серпні вже загинули понад 30 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є недотримання правил безпечної поведінки.

"Більше 30 українців загинуло на водоймах країни менш ніж за два тижні серпня. Ці показники лише упродовж прийдешніх вихідних можуть значно зрости, адже тепла погода сприяє тому, що більшість часу громадяни прагнуть відпочити саме біля водойм", - повідомили рятувальники, зазначивши, що з початку року на водоймах загинули понад 850 осіб.

У ДСНС закликають дотримуватися правил поведінки на воді, не заходити у воду в стані алкогольного сп'яніння; не наближатися до суден, човнів і катерів, які пропливають поблизу. Також рятувальники зазначають, що температура води має бути не нижче +17 градусів і оптимальним часом перебування у воді є 20 хвилин. Також не рекомендується виходити у плавання на човнах у разі штормового попередження.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні за тиждень - з 22 по 28 липня - потонула 51 людина.