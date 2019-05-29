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В Україні можна попередити 84% випадків передчасної смерті, - ООН

Новини » Суспільство    29.05.2019 - 15:59
В Україні можна попередити 84% випадків передчасної смерті, - ООН
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Більша частина хвороб в Україні пов'язана з курінням і низькою фізичною активністю

Із загальної кількості випадків передчасної смерті в Україні можна попередити 84%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на реліз на сайті ООН за підсумками конференції за участю представників МОЗ України.

За даними ООН, причиною 84% випадків передчасної смерті є серцево-судинні, діабет, рак, хронічна обструктивна хвороба легень та психічні хвороби. При цьому чоловіки у віці від 30 до 65 років становили майже 30% усіх українців, які померли від неінфекційних хвороб у 2017 році.

"Імовірність померти у віці від 30 до 70 років в Україні вища, ніж в будь-якій іншій країні Європи. Для чоловіків ризик в два рази вищий, ніж для жінок", - йдеться в повідомленні.

Також уточнюється, що більша частина неінфекційних захворювань пов'язана з вживанням тютюну, низькою фізичною активністю, нездоровим харчуванням та іншими факторами, які можна попередити.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що рівень куріння в Україні стабілізувався після падіння в попередні роки. Соціологічне дослідження продемонструвало, що поширеність куріння серед молоді 18-30 років становить 27,6%, в тому числі серед чоловіків - 42,8%, серед жінок - 11,4%.

За даними ООН, від куріння щорічно в світі вмирає близько 6 млн осіб, з них 600 тис. пасивних курців.

 

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