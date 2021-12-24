ru ua
Пт, 24 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Україні можуть ввести ревакцинацію для людей від 60 років: що це означає

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 24 грудня 2021 16:13
В Україні можуть ввести ревакцинацію для людей від 60 років: що це означає Фото: в Україні планують ввести ревакцинацію для людей від 60 років (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Анастасія Рокитна

Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики рекомендувала Міністерству охорони здоров'я забезпечити ревакцинацію для людей від 60 років. Офіційно рішення буде прийнято пізніше.

Про це повідомив у коментарі РБК-Україна голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій.

МОЗ рекомендували вводити бустерну дозу для цієї вікової категорії через шість місяців після другого щеплення.

Потім цю рекомендацію розгляне оперативний штаб МОЗ щодо вакцинокерованих інфекцій, можливо, 28-29 грудня, зазначив Лапій.

"У НТГЕІ є ще три дні на обробку і внесення поправок в наші рекомендації, далі ми представляємо їх на штабі. Штаб за них голосує, а потім Міністерство вводить в дію своїм указом", - пояснив він.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я оголосило про запровадження в Україні ревакцинальної дози вакцини від коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вакцинація
NEWS
Росія продовжує стягувати війська до України. Опубліковано фото з супутника
Росія продовжує стягувати війська до України. Опубліковано фото з супутника
DAILY
Битва за Україну. Чи хоче Путін нової війни і на що готовий Захід
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Битва за Україну. Чи хоче Путін нової війни і на що готовий Захід