ru ua
Пт, 24 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Украине могут ввести ревакцинацию для людей от 60 лет: что это значит

Новина українською →
Киев, Пятница 24 декабря 2021 16:13
В Украине могут ввести ревакцинацию для людей от 60 лет: что это значит Фото: в Украине планируют ввести ревакцинацию для людей от 60 лет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Анастасия Рокитна

Национальная техническая группа экспертов по иммунопрофилактике рекомендовала Министерству здравоохранения обеспечить ревакцинацию для людей от 60 лет. Официально решение будет принято позже.

Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина председатель Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий.

Минздраву рекомендовали вводить бустерную дозу для этой возрастной категории через шесть месяцев после второй прививки.

Затем эту рекомендацию рассмотрит оперативный штаб Минздрава по вакциноуправляемым инфекциям, возможно, 28-29 декабря, отметил Лапий.

"В НТГЭИ есть еще три дня на обработку и внесение поправок в наши рекомендации, далее мы представляем их на штабе. Штаб за них голосует, а затем министерство вводит в действие своим указом", - объяснил он.

Напомним, Министерство здравоохранения объявило о введении в Украине ревакцинальної дозы вакцины от коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вакцинация
NEWS
В Киеве не будут штрафовать за проезд без билета: в чем причина
В Киеве не будут штрафовать за проезд без билета: в чем причина
DAILY
Битва за Украину. Хочет ли Путин новой войны и на что готов Запад
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Битва за Украину. Хочет ли Путин новой войны и на что готов Запад