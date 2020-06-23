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В Україні можуть збільшити максимальну суму переказу з 5 до 25 тисяч гривень

Новини » Фінанси     23.06.2020 - 17:03
В Україні можуть збільшити максимальну суму переказу з 5 до 25 тисяч гривень
Фото: грошові перекази (flickr.com Національний банк України)

Зараз максимальна сума анонімного переказу обмежується 5 тисячами

В Україні можуть збільшити максимальну суму анонімного грошового переказу з 5 до 25 тисяч гривень. У Верховній раді зареєстрували відповідний законопроект №3686.

Про це свідчать дані на сайті парламенту.

З 28 квітня набрали чинності зміни до закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

Цей закон передбачає, що анонімно не можна відправляти понад 5 тисяч гривень без відкриття рахунку, поповнювати рахунки інших людей, поповнювати рахунки в платіжних терміналах на цю суму і платити за отримані товари або послуги. Так, поповнити банківську картку готівкою у терміналі ПриватБанку або Ощадбанку без використання власної картки можна тільки на суму до 5 тисяч гривень.

Так само і поповнення готівкою своєї або чужої банківської картки в касі банку без пред’явлення паспорта обмежено цим лімітом. Найчастіше ідентифікація особистості відбувається за допомогою картки з введенням пін-коду, смс-повідомлення або документа, що посвідчує особу.

Документ же пропонує скасувати ліміт у 5 тисяч гривень і збільшити його до 25 тисяч.

Як писало РБК-Україна, новий закон про протидію відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом змінив систему ідентифікації клієнтів банків і небанківських фінансових установ, однак у НБУ зазначали, що він не торкнеться більшості платежів.

Нагадаємо, у червні стало відомо, що в Україні після введення фінмоніторингу в банках клієнтів стали пильніше перевіряти при здійсненні великих фінансових операцій, а в деяких випадках з'явилася вимога писати розписки - куди будуть витрачені кошти.

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Автор: Юлия Струк

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