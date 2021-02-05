В Україні можуть встановити пільгові ставки ввізного мита на ряд товарів: список

В Україні можуть встановити пільгові ставки ввізного мита на деякі товари легкої промисловості. Відповідний законопроект №4410 Верховній раді рекомендують ухвалити в цілому.
Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.
Зокрема, таке рішення ухвалив комітет з питань фінансів, податкової та митної політики.
Зміни хочуть внести до розділу ХІ Митного тарифу України.
Замміністра фінансів з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук зазначив, що у законі встановлюються однакові пільгові ставки ввізного мита на однорідні товари легкої промисловості шляхом зниження або підвищення діючих ставок.
Закон передбачає пільгові ставки ввізного мита:
При цьому планується підвищити повні ставки ввізного мита до 10% на товари легкої промисловості за тими товарними підкатегоріями згідно з УКТ ЗЕД, де такі ставки менші за 10%.
"Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній раді проект прийняти за основу і в цілому як закон з урахуванням пропозиції щодо введення його у дію з 1 липня 2021 року", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, в кінці листопада 2020 року Кабінет міністрів вніс зміни до постанови від 30 грудня 2015 року №1147 "Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації". Максимальні ставки мита діятимуть ще один рік.