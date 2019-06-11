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В Україні можуть створити нову партію націоналістів

Новини » Політика    11.06.2019 - 10:14
В Україні можуть створити нову партію націоналістів
Фото: Андрій Білецький (РБК-Україна)

Вже восени може бути створена нова партія

В Україні може бути створена нова партія націоналістів. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Вимушений союз: як націоналісти планують йти у Верховну раду".

Відзначимо, націоналісти йдуть на вибори єдиним списком. Хоча мова і йде про об'єднання зусиль шести націоналістичних організацій, законодавство не передбачає формування виборчих блоків. Тому всі бажаючі балотуватися за списком "Свободи" зобов'язані здати партійні квитки своїх політичних сил. У той же час співрозмовники РБК-Україна в об'єднанні кажуть, що це - ситуативне рішення, і вже восени може бути створена нова партія.

"Є домовленість про створення нової платформи правих сил відразу після проходу в парламент. Координатором цього процесу буде Андрій Білецький. Це буде націонал-патріотична партія. Її створення займе буквально два місяці", - повідомило джерело.

Нагадаємо, в неділю, 9 червня, ВО "Свобода", Національний корпус, Правий сектор, Українська добровольча армія, ОУН і Конгрес українських націоналістів оголосили про похід за загальним списком на позачергові парламентські вибори. У п'ятірку партії потрапили лідер партії "Свобода" Олег Тягнибок, лідер партії "Національний корпус" Андрій Білецький, екс-лідер "Правого сектора" Дмитро Ярош, голова партії "Правий сектор" Андрій Тарасенко, заступник голови партії "Свобода" Руслан Кошулинський. Націоналісти на вибори йдуть з програмою "Україна - понад усе!".

Вимушений союз: як націоналісти планують йти у Верховну раду Націоналісти йдуть на вибори єдиним списком
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