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В Україні можуть дозволити примусове годування засуджених: комітет підтримав закон

Автор: Юлія Струк

В Україні можуть дозволити примусове годування засуджених. Комітет Верховної ради з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих підтримав відповідний проект закону №4323.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

"Народні депутати підтримали проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування до засуджених та осіб, які тримаються під вартою, заходів примусового годування №4323", - сказано у повідомленні.

Закон визначає, що до засудженого, який заявив про відмову від прийняття їжі, може бути застосоване примусове годування на підставі ухвали суду. Постанова приймається за висновком лікаря про те, що такому засудженому загрожує значне погіршення стану здоров’я та існує очевидна загроза його життю. Без ухвали суду застосовувати його заборонено.

Нагадаємо, Кабінет міністрів пропонує визначити порядок примусового годування засуджених. Відповідний законопроект №4323 у листопаді уряд вніс до Верховної ради.

Як писало РБК-Україна, на початку 2020 року Офіс генерального прокурора звернувся до уряду з пропозицією законодавчо врегулювати питання надання медичної допомоги особам, які оголошують про голодування у місцях позбавлення волі.

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