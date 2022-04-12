В Україні можуть повністю заборонити російську музику: у Раді зареєстрували законопроект

В Україні народні депутати запропонували заборонити російську музику на радіо і телебаченні. Обмеження пропонується ввести на період до звільнення всіх окупованих українських територій і припинення агресії з боку РФ.
Відповідний законопроект № 7273 був зареєстрований у Верховній Раді України.
В Україні пропонують заборонити слухати російську музику:
Більш того, в документі пропонується збільшити з 35% до 50% квотування української музики в ефірі музичних радіостанцій і музичних телеканалів.
Нагадаємо, що рано вранці 24 лютого Росія почала відкриту повномасштабну війну на території України. Російські військові цинічно обстрілюють житлові будинки, лікарні, школи та дитсадки.
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