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В Україні можуть повністю заборонити російську музику: у Раді зареєстрували законопроект

Фото: народні депутати України хочуть заборонити російську музику на радіо і телебаченні (pixabay)
Автор: Кароліна Гайдук

В Україні народні депутати запропонували заборонити російську музику на радіо і телебаченні. Обмеження пропонується ввести на період до звільнення всіх окупованих українських територій і припинення агресії з боку РФ.

Відповідний законопроект № 7273 був зареєстрований у Верховній Раді України.

В Україні пропонують заборонити слухати російську музику:

  • по радіо і телебаченню;
  • у розважальних закладах;
  • у громадському транспорті (у комунальних і приватних перевізників);
  • у навчальних закладах, закладах культури та відпочинку;
  • у готельному та ресторанному бізнесі;
  • в кінотеатрах;
  • у громадському просторі.

Більш того, в документі пропонується збільшити з 35% до 50% квотування української музики в ефірі музичних радіостанцій і музичних телеканалів.

Нагадаємо, що рано вранці 24 лютого Росія почала відкриту повномасштабну війну на території України. Російські військові цинічно обстрілюють житлові будинки, лікарні, школи та дитсадки.

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