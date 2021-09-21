В Україні можуть відмовитись від перенесення вихідних через свята

В Україні можуть відмовитись від перенесення вихідного дня, якщо державне свято, яке є неробочим днем, збігається з ним. Водночас відповідне правило можуть залишити для деяких традиційних свят.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на проєкт закону, який Мінкульт винесло на громадське обговорення.
Відповідно до проєкту закону "Про свята, пам’ятні дати й скорботні дні", що був розроблений Українським інститутом національної пам’яті, пропонується визначити чіткі категорії як:
"Зокрема, законопроєкт пропонує передбачити, що якщо державне свято, яке є неробочим днем, збігається з вихідним, то вихідний день не переноситься", - пише пресслужба Мінкульту.
Водночас такі свята як: Різдво Христове за юліанським календарем, Великодень за юліанським календарем, День Святої Трійці за юліанським календарем, Різдво Христове за григоріанським календарем та Новий рік - зберігатимуть правило перенесення вихідного дня.