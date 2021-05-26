В Україні можуть зобов'язати організації, що залучають волонтерів , страхувати їх життя. Це пропонує відповідний законопроект №5029.

Про це свідчать дані на сайті Верховної ради.

Згідно з проектом, організації та установи, що залучають до своєї діяльності волонтерів, зобов’язані страхувати їх життя і здоров’я на період провадження ними волонтерської діяльності відповідно до закону "Про страхування".

Законопроект уже розглянув комітет з питань цифрової трансформації.

"Члени комітету підтримали законопроект про внесення змін до закону "Про волонтерську діяльність". Комітет рекомендує Верховній раді прийняти законопроект за основу", - вказано у повідомленні.