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В Україні можуть зобов'язати організації, що залучають волонтерів, страхувати їх життя

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Україна, Середа 26 травня 2021 17:21
В Україні можуть зобов'язати організації, що залучають волонтерів, страхувати їх життя Фото: Раді рекомендують передбачити страхування життя волонтерів (freepik.com)
Автор: Юлія Струк

В Україні можуть зобов'язати організації, що залучають волонтерів, страхувати їх життя. Це пропонує відповідний законопроект №5029.

Про це свідчать дані на сайті Верховної ради.

Згідно з проектом, організації та установи, що залучають до своєї діяльності волонтерів, зобов’язані страхувати їх життя і здоров’я на період провадження ними волонтерської діяльності відповідно до закону "Про страхування".

Законопроект уже розглянув комітет з питань цифрової трансформації.

"Члени комітету підтримали законопроект про внесення змін до закону "Про волонтерську діяльність". Комітет рекомендує Верховній раді прийняти законопроект за основу", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, минулого року фракція "Слуга народу" пропонувала посилити відповідальність за образи і наклеп в сторону військовослужбовців та волонтерів.

Публічну образу цих категорій осіб передбачалося карати штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до 200 годин, або виправними роботами на строк до одного року.

Однак комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував Верховній раді відхилити цей проект закону.

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