В Україні можуть оновити систему оплати праці держслужбовців

В Україні можуть оновити систему оплати праці державних службовців. Кабінет міністрів вніс до Верховної ради відповідний законопроект №3748.

Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Так, проект пропонує змінити систему і підходи до регулювання оплати праці у сфері держслужби, щоб зробити зарплату більш конкурентоспроможною.

Передбачено підвищити розмір посадового окладу (фіксованої частини) у структурі заробітної плати шляхом перенесення до нього надбавки за ранг, зменшення граничного розміру надбавки за вислугу років, запровадження окремої класифікації посад держслужби. Зокрема, пропонується зробити прозорою структуру зарплати держслужбовців: посадовий оклад + вислуга + премія (у разі встановлення).

У законі прописані і механізми кар’єрного просування державних службовців: пропонується переведення на вищі посади держслужби у межах категорії посад та "сім'ї" посад відповідно до Каталогу типових посад державної служби протягом одного року після отримання відмінної оцінки за результатами щорічного оцінювання.

Проект містить положення щодо запровадження кандидатського та кадрового резерву. Вони формуються з кандидатів на посади держслужби, які успішно пройшли конкурсний відбір, але не визначені переможцями конкурсу, та кандидатів, які мають відкладне право на призначення на посади державної служби відповідно.

Пропонується посилити дисциплінарну відповідальність державних службовців за повторне вчинення дисциплінарних проступків, застосовуючи більш суворий вид стягнення: догана —> неповна службова відповідність —> звільнення. Суб’єкт призначення отримає право звільнити держслужбовця у разі виявлення невідповідності працівника займаній посаді внаслідок недостатньої професійної компетентності.

При цьому вилучаються положення, які є підставою для необгрунтованих звільнень державних службовців категорії "А".

Нагадаємо, в Україні створять кандидатський резерв державних службовців: Рада прийняла за основу відповідний законопроект №3491.

Як писало РБК-Україна, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що не може знайти кандидатів на пости міністрів культури, освіти і енергетики і назвав цю проблему "кадровим голодом".