В Україні за травень потонули 47 осіб

Серед причин - купання в не пристосованих для цього місцях
В Україні з початку травня потонуло вже 47 осіб. Названі чотири основні причини такої статистики.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Держслужби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Названі причини такої статистики:
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з початку року у пожежах загинули 740 українців. Рятувальники зазначають, що основними причинами загибелі людей є свідоме нехтування ними правил пожежної безпеки, необережне поводження з вогнем, паління в ліжку, а також залишені без нагляду сірники та запальнички в місцях, легко доступних для дітей.
Раніше повідомлялося, що в Україні почали відновлення лісів, пошкоджених недавніми пожежами.
Також РБК-Україна писало, що протягом останньої доби в Україні було підтверджено 433 нових випадки захворювання на коронавірус, що на 95 заражень менше, ніж добою раніше. Загальна кількість випадків з початку пандемії становить 18291.
Автор: Максим Зайченко