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В Україні масштабний збій у роботі Google та його сервісів

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Київ, Четвер 03 березня 2022 13:25
В Україні масштабний збій у роботі Google та його сервісів
Автор: Юлія Бойко

Сьогодні, 3 березня 2022 року, у роботі Google в Україні відбувся масштабний збій. Також упала робота його сервісів.

Про це повідомляє РБК-Україна.

На даний момент спостерігаються збої в роботі Google Пошти, Google Документів та YouTube. Проблема має масовий характер.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писала, як прискорити роботу месенджера Telegram, який масово використовують українці з перших днів російського вторгнення.

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