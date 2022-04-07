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Україні вкрай потрібен експорт електроенергії в Європу, - Галущенко

Фото: Герман Галущенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Україні важливо продовжувати експорт електроенергії в Європу для підтримки стабільної роботи енергосистеми в умовах російської агресії.

Про це міністр енергетики Герман Галущенко сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

"Для нас зараз дуже важливий експорт... Оскільки резерви у нас істотні і нам треба завантажити енергосистему і забезпечити надходження коштів для енергоринку", - сказав він.

Міністр наголосив, що в умовах війни рівень платежів за електроенергію впав, а експорт електроенергії в Європу дозволить частково компенсувати ці втрати.

Також Галущенко додав, що наразі Міністерство енергетики активно працює над забезпеченням комерційних перетоків для експорту електроенергії. Наразі експортні поставки складають близько 200 МВт, в міністерстві працюють над збільшенням комерційних поставок до 2000 МВт.

Нагадаємо, що Міністерство енергетики оцінює у 2 млрд доларів втрати в українському енергетичному секторі через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

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