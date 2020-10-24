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В Україні до кінця листопада хочуть вийти на 50 тисяч ПЛР-тестів на добу

Автор: Игорь Литвиненко

Міністерство охорони здоров'я України планує в листопаді вийти на показник у 50 тисяч проведених тестувань методом ПЛР на добу. За минулу добу в країні вперше провели понад 40 тисяч ПЛР-тестів.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, всього за минулу добу було зроблено 67 573 тестування на коронавірус, з яких 41 430 методом ПЛР.

"Це рекордний показник. Понад 40 тисяч в Україні ще не робили. Ми чітко усвідомлюємо, що в листопаді місяці ми повинні вийти на 50 тисяч тестувань (методом ПЛР - ред.) на добу", - сказав Степаном.

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Міністр зазначив, що проведення ПЛР-тестів - це складний процес, який потребує фахівців.

"Щоб навчити цих фахівців потрібно час. Особливо якщо вони останні 5-6 років просто знищувалися - вважалося, що в них нема потреби. Тому ми навчаємо по-новому", - зазначив Степанов.

Нагадаємо, за добу в Україні підтвердили 7014 нових випадків коронавірусу. Найбільше захворювання виявили у Києві, Харківській, Житомирській і Львівській областях.

Раніше РБК-Україна писало, що МОЗ до кінця року планує вийти на 75 ПЛР-тестів на добу.

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