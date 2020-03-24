В Україні кількість заражених коронавірусом наближається до 100

МОЗ підтвердив 13 нових випадків зараження коронавірусом в Україні, вже заразились 97 людей. Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Ляшко зазначив, що у Чернівецькій області підтвердили ще 13 випадків зараження Covid-19, це люди, які спілкувались з зараженими раніше.

"Тому динаміка збільшується. Ми маємо вже сьогодні 84 нових випадки коронавірусної хвороби, якщо оперуємо даними попередньої доби. А також плюс 13, то це вже буде 97 випадків на момент проведення нашого брифінгу", - заявив Ляшко.

Крім того, мер Житомира Сергій Сухомлин заявив, що в місті зафіксували ще два позитивних результати експрес-тестів на коронавірус. МОЗ цю інформацію ще не підтвердив.

Також мер Віталій Кличко допустив закриття Києва на в'їзд і виїзд, якщо ситуація з коронавірусом погіршиться. Зараз в столиці 29 випадків зараження.

РБК-Україна писало, що в зв'язку з коронавірусои режим надзвичайної ситуації встановлений вже в 10 областях.