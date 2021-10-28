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В Україні змінили вимоги до дизельного пального

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Україна, Четвер 28 жовтня 2021 13:41
В Україні змінили вимоги до дизельного пального Фото: вимоги до дизельного палива змінили Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів України вніс зміни до Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив. Встановлена гранична температура фільтрованості для дизельного пального.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання уряду 28 жовтня, яке транслювалося на Youtube.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, наявність проблемних питань, виявлених під час застосування Технічного регламенту, зокрема відсутності визначення показників дизельного палива, а саме, граничної температури фільтрованості для дизельного палива зимового та дизельного арктичного палива.

"З прийняттям проекту акта будуть установлені чіткі норми щодо дизельного палива, що надасть змогу суб’єктам господарювання провести оцінку відповідності такого дизельного палива вимогам Технічного регламенту та оформити паспорт якості при наданні на ринок та введенні в обіг", - йдеться в записці.

Документом встановлюються така гранична температура фільтрованості:

  • для дизельного палива літнього - не вище мінус 5 градусів,
  • для дизельного палива зимового - не вище мінус 20 градусів,
  • для дизельного арктичного палива - не вище мінус 30 градусів.

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