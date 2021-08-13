В Україні змінили правила в'їзду для паломників: що змінилося

Для іноземних паломників оновили правила в'їзду. Міністерство охорони здоров'я надало роз'яснення.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МЗС України.
Паломники та особи без громадянства, які перетинають український держкордон, повинні мати поліс страхування, який покриває витрати, пов'язані з лікуванням COVID-19, обсервацією. Страховка повинна діяти на весь термін перебування в Україні.
Також іноземні паломники повинні мати один з таких документів:
В іншому випадку людині не дозволять перетнути кордон. Також паломники будуть зобов'язані дотримуватися соціальної дистанції, масочний режим, проходити температурний скринінг.