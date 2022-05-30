В Україні хочуть заборонити музику російських виконавців, але не всіх

Група народних депутатів на чолі з Микитою Потураєвим ("Слуга народу") зареєструвала законопроект 7273-д. Це доопрацьовані зміни до низки законів – "Про культуру", "Про кінематографію", "Про телебачення і радіомовлення", "Про гастрольні заходи в Україні" та інших.

Нардепи запропонували заборонити на території України публічні виконання, показ, демонстрацію і публічне сповіщення фонограм, відеограм і музичних кліпів, у яких громадяни РФ виконують пісні з текстом. Щоправда, така заборона не стосуватиметься російських співаків, які входять до Переліку музичних виконавців, які засуджують агресію проти України.

"Заява про включення до Переліку подається до Служби безпеки України такою особою, її законним представником, організатором гастрольного заходу або правовласником, який має право надавати дозволи на використання в Україні творів у виконанні цієї особи", – йдеться в проекті закону.

"Білим списком" виконавців із РФ займатиметься апарат РНБО. Перелік розміщуватимуть на сайті відомства, яке й працюватиме над його вчасним оновленням.