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В Україні хочуть посилити відповідальність за підробку COVID-сертифікатів

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Україна, Середа 18 серпня 2021 21:27
В Україні хочуть посилити відповідальність за підробку COVID-сертифікатів Фото: РНБО доручила Кабміну посилити покарання за підробку сертифікату вакцинації (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Рада нацбезпеки і оборони України хоче посилення відповідальності за підробку сертифікатів та довідок про вакцинацію від коронавірусу. Відповідне рішення сьогодні підписав президент Володимир Зеленський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента України.

РНБО доручила Кабінету міністрів опрацювати питання щодо посилення відповідальності за підроблення документів, у тому числі електронних, про вакцинацію, збут та їх використання.

Також Кабмін має опрацювати питання посилення покарання за внесення недостовірних відомостей до медичних баз даних.

Згідно з рішенням РНБО, уряд має розробити та внести на розгляд Верховної ради України відповідний законопроект.

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