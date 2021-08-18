В Україні хочуть посилити відповідальність за підробку COVID-сертифікатів
Фото: РНБО доручила Кабміну посилити покарання за підробку сертифікату вакцинації (Віталій Носач, РБК-Україна)
Рада нацбезпеки і оборони України хоче посилення відповідальності за підробку сертифікатів та довідок про вакцинацію від коронавірусу. Відповідне рішення сьогодні підписав президент Володимир Зеленський.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента України.
РНБО доручила Кабінету міністрів опрацювати питання щодо посилення відповідальності за підроблення документів, у тому числі електронних, про вакцинацію, збут та їх використання.
Також Кабмін має опрацювати питання посилення покарання за внесення недостовірних відомостей до медичних баз даних.
Згідно з рішенням РНБО, уряд має розробити та внести на розгляд Верховної ради України відповідний законопроект.