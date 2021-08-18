В Украине хотят усилить ответственность за подделку COVID-сертификатов

Совет нацбезопасности и обороны Украины хочет усиления ответственности за подделку сертификатов и справок о вакцинации от коронавируса. Соответствующее решение сегодня подписал президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента Украины .

СНБО поручил Кабинету министров проработать вопрос об усилении ответственности за подделку документов, в том числе электронных, о вакцинации, сбыт и их использование.

Также Кабмин должен проработать вопрос ужесточения наказания за внесение недостоверных сведений в медицинские базы данных.

Согласно решению СНБО, правительство должно разработать и внести на рассмотрение Верховной рады Украины соответствующий законопроект.