В Україні хочуть спростити виплати компенсацій медикам: у Раду внесли закон

"Комітет з питань здоров’я нації зареєстрував у ВР законопроєкт № 5415, який виправить процедуру страхових виплат медичним працівникам, котрі отримали інвалідність внаслідок коронавірусної хвороби", - зазначив депутат.

За його словами, ситуація з проведенням таких виплат наразі абсолютно незадовільна. На початок квітня кошти від держави отримали лише десять осіб, а процедура виплат залишається зарегульованою та бюрократичною.

Комітет пропонує удосконалити цей механізм та виправити неточності, які заважають Фонду соціального страхування проводити виплати. Пропозиція стосується статті 39 закону "Про захист населення від інфекційних хвороб".

Ця норма визначає, що страхова виплата проводиться медикам у разі встановлення інвалідності протягом одного календарного року. Бюджетний кодекс визначає період календарного року від 1 січня до 31 грудня.

"Обмеження календарним роком не дозволяє провести виплати медику, який захворів у 2020 році, а отримав групу інвалідності у 2021 році. Внаслідок цього багато людей втрачають право на компенсацію. Адже зазвичай процес встановлення інвалідності займає декілька місяців, тому такі випадки трапляються доволі часто", - пояснив парламентар.

Радуцький зазначив, що у законопроекті №5415 прив’язка до календарного року прибирається та надається можливість отримати виплати тим медикам, які через цю технічну неточність були позбавлені права на кошти від держави.