В Україні хочуть створити механізм для аналізу судових рішень щодо ветеранів та активістів

В Офісі президента України запропонували створити механізм для аналізу актуальних та резонансних кримінальних справ і судових вироків за період з 2014 року проти ветеранів та активістів. В ОП також пропонують дослідити кримінальні справи про напади на активістів, які досі не завершили.

У Зеленського пропонують проаналізувати справи та вироки щодо ветеранів та активістів які могли стати жертвами свавілля чиновників, правоохоронців і несправедливих рішень суддів.

"Механізм буде реалізовано для повернення справедливості ветеранам та активістам. Якщо починаючи з 2014 року були зроблені негідні речі щодо ветеранів і громадських діячів, якщо розпочиналися безпідставні кримінальні справи проти цих громадян, але блокувалося розслідування кримінальних проваджень за фактами нападів на них, то це має отримати належну відповідь від держави", - заявили в ОП.

Зазначимо, найгучнішими справами щодо активістів та ветеранів в Україні є справа про вбивство журналіста Павла Шеремета, серед фігурантів якої є ветерани, а також справи щодо активіста Сергія Стерненка, якого нещодавно засудили до 7 років в'язниці.