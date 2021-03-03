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В Україні хочуть створити механізм для аналізу судових рішень щодо ветеранів та активістів

Автор: Дмитро Левицький

В Офісі президента України запропонували створити механізм для аналізу актуальних та резонансних кримінальних справ і судових вироків за період з 2014 року проти ветеранів та активістів. В ОП також пропонують дослідити кримінальні справи про напади на активістів, які досі не завершили.

Про це повідомляє прес-служба ОП.

У Зеленського пропонують проаналізувати справи та вироки щодо ветеранів та активістів які могли стати жертвами свавілля чиновників, правоохоронців і несправедливих рішень суддів.

"Механізм буде реалізовано для повернення справедливості ветеранам та активістам. Якщо починаючи з 2014 року були зроблені негідні речі щодо ветеранів і громадських діячів, якщо розпочиналися безпідставні кримінальні справи проти цих громадян, але блокувалося розслідування кримінальних проваджень за фактами нападів на них, то це має отримати належну відповідь від держави", - заявили в ОП.

Зазначимо, найгучнішими справами щодо активістів та ветеранів в Україні є справа про вбивство журналіста Павла Шеремета, серед фігурантів якої є ветерани, а також справи щодо активіста Сергія Стерненка, якого нещодавно засудили до 7 років в'язниці.

Нагадаємо, у суботу, 27 лютого, у Києві відбувся масштабний протест на підтримку Стерненка та фігуранта справи Шеремета Андрія Антоненка. Учасники акції закидали будівлю Офісу генпрокурора фаєрами.

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