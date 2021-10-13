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В Україні хочуть рекомендувати бустерну COVID-вакцинацію. Для кого: відповідь МОЗ

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Середа 13 жовтня 2021 21:59
В Україні хочуть рекомендувати бустерну COVID-вакцинацію. Для кого: відповідь МОЗ Фото: Ігор Кузін, заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санлікар (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

На наступному тижні Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ) розгляне питання щодо запровадження бустерної вакцинації на території України. В першу чергу додаткову дозу пропонуватимуть людям з хронічними хворобами.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова головного державного санітарного лікаря Ігора Кузіна.

За словами державного санлікаря, бутерну вакцинацію пропонуватимуть зробити після 6-8 місяців з моменту завершення повного курсу щеплення.

"Скоріш за все, що на наступному тижні нам вдасться ухвалити таке рішення та рекомендувати використання бустерної дози. Бустерна доза, якщо і буде рекомендована, то після 6-8 місяців після проведення першої вакцинації. Сподіваємося, що НТГЕІ прийме таке рішення", - відзначив Кузін.

Зокрема, Кузін зауважив, що на початку бустерну вакцинацію пропонуватимуть особам, які страждають від хронічних захворюваню.

"Коли це питання розглядалося, то говорили, що мова йде про імунокомпрометованих людей (тобто для тих, хто має хронічні хвороби - ред.). Тому зараз дійсно вивчають ті інструкції, які діють в інших країнах, та розробляються вітчизняні. Сподіваємося, що найближчим часом зможемо запровадити таку практику відповідно до рекомендацій", - додав Кузін.

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В Україні хочуть рекомендувати бустерну COVID-вакцинацію. Для кого: відповідь МОЗ
В Україні хочуть рекомендувати бустерну COVID-вакцинацію. Для кого: відповідь МОЗ
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