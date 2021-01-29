ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

В Україні хочуть розширити допомогу безробітним на період надзвичайних ситуацій

Україна, П'ятниця 29 січня 2021 17:56
В Україні хочуть розширити допомогу безробітним на період надзвичайних ситуацій
Фото: гроші (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

В Україні хочуть розширити допомогу безробітним не тільки на період інших карантинів, але й на випадок надзвичайних ситуацій. Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів ухвалив такі зміни до законопроекту №3010а.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Комітет зокрема переглянув своє рішення щодо цього законопроекту.

"Члени комітету затвердили нову порівняльну таблицю до законопроекту, до неї додано правку, якою пропонується по всьому тексту проекту слова "допомога по частковому безробіттю на період карантину" замінити словами "допомога по частковому безробіттю на період карантину та/або надзвичайних ситуацій", - вказано у повідомленні.

Змінений проект закону члени комітету рекомендують ухвалити парламенту у другому читанні.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2020 року комітет з питань соцполітики рекомендував Раді остаточно розширити допомогу безробітним на період інших карантинів.

Як писало РБК-Україна, на початку листопада минулого року народні депутати прийняли законопроект №3010а за основу в першому читанні.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство безработицаВерховна Раданадзвичайні ситуації

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся