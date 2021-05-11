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В Україні хочуть розширити коло претендентів на посади держслужбовців

Автор: Юлія Струк

В Україні хочуть розширити коло претендентів на посади державних службовців. Комітет з питань організації держвлади рекомендує парламенту ухвалити відповідний законопроект №4361.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Під час підготовки законопроекту до другого читання від нардепів надійшло 40 пропозицій.

До другого читання документу зберегли положення ухваленої в першому читанні редакції. Згідно з нею, досвід заняття адвокатською, нотаріальною діяльністю, діяльністю арбітражних керуючих визнається загальною вимогою для претендентів на посади держслужбовців, як альтернатива досвіду роботи на керівних посадах.

Крім того, Кабінету міністрів доручили затвердити критерії, на підставі яких визначається відповідність досвіду кандидатів щодо наявності досвіду роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності. Також уряд має унормувати питання оплати праці держслужбовців Представництва президента в Криму.

"За результатами обговорення комітет ухвалив рішення рекомендувати парламенту прийняти проект закону (№4361) в другому читанні та в цілому", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, на початку лютого Рада схвалила за основу відповідні зміни до закону про державну службу.

Як писало РБК-Україна, у Службі судової охорони запровадять державну службу та нараховуватимуть по-іншому трудовий стаж. ВРУ прийняла у другому читанні відповідний законопроект №3935.

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