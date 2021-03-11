В Україні хочуть протидіяти фіктивній волонтерській діяльності. Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендує Верховній раді схвалити відповідний законопроект №4521.
"Комітет, розглянувши питання щодо доцільності включення до порядку денного сесії проекту закону... щодо підтримки волонтерської діяльності №4521, рекомендує Верховній раді включити його до порядку денного сесії та прийняти за основу", - сказано у повідомленні.
Закон "Про волонтерську діяльність" пропонують доповнити новим розділом, який визначатиме особливості волонтерства із залученням іноземців та/або осіб без громадянства.
Вказано, що фіктивна волонтерська діяльність може сприяти в отриманні іноземцями та особами без громадянства посвідки на тимчасове проживання на території України без належних для цього підстав.
Закон пропонує наступні запобіжники:
При цьому включення організацій до переліку займатиме 20 днів із дня подання заяви та включатиме перевірку організації, документів через Службу безпеки України.
Згідно з документом, волонтери не можуть надавати свою волонтерську допомогу індивідуально Збройним силам України, іншим військовим формуванням, правоохоронним органам, органам державної влади під час дії особливого періоду, правових режимів надзвичайного чи воєнного стану, проведення АТО/ООС.
Така допомога може надаватися лише в співпраці з відповідними організаціями та установами на основі письмового договору про провадження волонтерської діяльності.
Нагадаємо, на початку березня Верховна рада зобов'язала іноземних громадян подавати біометричні дані при оформленні віз. Народні депутати схвалили за основу і в цілому законопроект №3630.
Як писало РБК-Україна, ВР також рекомендують змінити міграційне законодавство, удосконаливши норми законодавства України стосовно перебування іноземців та осіб без громадянства на території України.