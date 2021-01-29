В Україні хочуть підвищити пенсії чорнобильцям: комітет підтримав закони

В Україні хочуть підвищити пенсії чорнобильцям. Комітет з питань екологічної політики та природокористування підтримав закони відповідні законопроекти №№4555-4555-1.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Ці проекти направлені на забезпечення виконання рішень Конституційного суду з відновлення конституційних прав громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Документи повертають чорнобильцям право на отримання державної пенсії, обчисленої з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року.

Це право поширюється на:

всіх учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою;

осіб, які брали безпосередню участь у ліквідації інших ядерних аварій та їх наслідків, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї та внаслідок цього стали особами з інвалідністю.

"Комітет підтримав обидва законопроекти та запропонував комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів самостійно визначитись щодо рішення по цим законопроектам", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, уряд схвалив відповідний проект закону на своєму засіданні наприкінці грудня 2020 року. Реалізація закону потребуватиме додаткових видатків з державного бюджету України в розмірі 526,5 млн грн на 2021 рік (для виплат у липні - грудні).

Як писало РБК-Україна, за даними Пенсійного фонду, станом на 1 жовтня 2020 року, середній розмір виплати для 11,220 млн пенсіонерів становив 3 410,6 гривні.